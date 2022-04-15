شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 13.. أحمد عز يرصد دخول ضابط مخابرات شهير بباسبور مزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الجيش المصرى"، عن رصد ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) دخول شخص يدعى يامن عدنان وهو ضابط مخابرات الأشهر فى العالم، مصر بباسبور سياحى مزور، وتمت مراقبته حتى وصل إلى الفندق بصحبة الفوج الموجود معه.

ويؤكد مروان لباقى العاملين معه فى الجهاز أن الشكوك تحوم حول يامن عدنان، خاصة أن كونه ضابط مخابرات بهذه الأهمية كان من الطبيعى أن يدخل البلد بباسبور عادى رسمى، أما دخوله بباسبور مزور فى هذا التوقيت معناه "أنه جاى يعمل حاجة مش عاوز يعلن عنها"، ويتولى مروان مأمورية التحرى عن هذا الضابط ومعرفة قصته.

تتم مراقبة هذا الضابط فى الأماكن التى تحرك فيها مروان وكارولين عزمى، حيث كان فى خان الخليلى، وبعد ذلك يتم رصده يقابل عصام الحداد (عبد الرحيم حسن) مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية فى ذلك الوقت.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.