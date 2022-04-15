شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 13.. أحمد داود يستخدم حيلة ذكية ليتغلب على قدرى فى قضيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيرة كبيرة يعيشها آدم (أحمد داود) في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، فبعد أن أوقع قدري (محمد شاهين) بينه وبين حبيبته شيرين (يارا عزمي)، اجتمع آدم مع شيرين وليلى (تارا عماد) من أجل أن يثبت لها بأنه لا يوجد شيء بينهما، ولكن تصرفات طايل (عمرو جمال) أثارت غيرة آدم، لتتشاجر معه شيرين وتتركه.

وفي الوقت نفسه استطاع آدم من التغلب على قدري في قضيته، وسرّب له عن عمد بعض المعلومات، ليحسم القضية لموكلته ويجعلها تشتري نصيب أختها في ميراث والدهما، مستخدمًا حيلة صغيرة لخداع قدري.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.