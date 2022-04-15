شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 13.. عائشة بن أحمد تغير شهادتها لصالح هانى سلامة بعد حبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "ملف سري" من بطولة هاني سلامة الكثير من الأحداث، حيث يكتشف يحيى "هاني سلامة" أن أخاه شاكر "نضال الشافعي" يراقبه، وذلك بعدما وجد الميدالية الخاصة به والتي وقعت أثناء تواجده في حريق مصنع المالكي، موجودة فى شنطة شاكر، وحاول شاكر إقناعه أنه يقوم بذلك خوفا عليه.

تذهب مريم المالكي "عائشة بن أحمد" لمنزل يحيى وشاكر لتعرف منه ما الذى يعرفه يدين عائلة المالكي مقابل أن تدلى بشهادتها في صالح أخيه، ولكنه يطردها بطريقة غير مباشرة، وتذهب في اليوم التالي للنيابة وتشهد ضد يحيى فيأمر الضابط بحبس يحيى أربعة أيام، وفي نفس الوقت يقبض على حازم "إدوارد" بعدما وجدوا بصماته بمزرعة شريف المالكي قبل مقتله هو ونور "رحمة حسن".

يتقابل حازم مع يحيى فى حجرة الحجز ويبرر ليحيى وجوده بأنه كان يحاول إقناعه ليظهر معه كضيف في برنامجه ولكنه رفض وجعل ليل المصري "محمد محمود عبد العزيز" هو الذي يقوم بعمل مداخلة في البرنامج، ويصدقه يحيى ويقوم باحتضانه، وتعود مريم للنيابة وتغير أقوالها لصالح يحيى الذي يسامحها ولم يحرر محضرا ضدها بعدما خيره وكيل النيابة، وتطلب مريم من يحيى أن يتحدثا سويا ويوافق يحيى ويسألها في أول الحوار عن ليل وعلاقته بما يحدث، ليتفاجأ بليل يدخل عليهم ويجلس على نفس المنضدة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.