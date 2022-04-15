محمد دياب يشيد بـ حسام علي وريم العدل بسبب "فارس القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أشاد المخرج محمد دياب، بمهندس الديكور علي حسام ومصممة الأزياء ريم العدل، بعد تعاونه معهما في مسلسله العالمي "فارس القمر- مون نايت" مع شركة مارفل.

وكتب دياب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "من أهم أسباب إن مصر تطلع مصر في مون نايت هو إن مهندسه الديكور ستيفانيا سيلا ومصممة الازياء ميجان كاسبيرليك استعانوا بمصريين في الجزء الخاص بمصر".

وتابع "كل مرة بلد عربي بيطلع بوجهة نظر غربية بيبقى مفيش التفات للفروق الصغيرة اللي بتفرق بلد عن بلد.. مهندس الديكور علي حسام ومصممة الأزياء ريم العدل كانوا عين مصرية فرقت كتير في المصداقية وزي كل مصري اختارته يبقي معانا في رحلة مون نايت اظهروا ان عندنا مهارات بشرية ممتازة ينقصها تبقى جزء من نظام، شكرا لستيفانيا وميجان ولريم وعلي".

مسلسل "مون نايت" عن شخص يكتشف أن لديه قوة خارقة تعود لإله قمري مصري، ويعرف مع توالي الأحداث أنها ربما تكون خيّرة أو شريرة.