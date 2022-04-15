خسارة قاسية تقصي برشلونة عن بلوغ نهائي الدوري الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - تمكن نادي أينتراخت فرانكفورت من الحصول على فوز ثمين على مضيفه برشلونة بنتجة 3-2 بفضل هدفين للجناح فيليب كوستيتش ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

ونفذ كوستيتش لاعب منتخب صربيا ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وأضاف هدفا آخر في الدقيقة 67 بتسديدة منخفضة بعد أن أحرز رفائيل بوري الهدف الثاني للفريق الألماني بالدقيقة 36 ليتفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية بانتصاره المبهر في كامب نو.

وأهدر برشلونة، الذي كان الأوفر حظا للتأهل عقب التعادل 1-1 في ألمانيا الأسبوع الماضي، بعض الفرص عبر بيير-إيمريك أوباميانج لكنه كان أقل خطورة من ضيفه الذي كان يمكنه زيادة غلة الأهداف.

وقلص سيرجيو بوسكيتس الفارق للفريق القطالوني في الوقت بدل الضائع وسجل مجددا من ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي عقب طرد إيفان نديكا من فرانكفورت لكن الوقت لم يسعفه.

وقال كيفن تراب حارس فرانكفورت “لا أجد ما أقوله. لم يتوقع أحد هذا حقا، الجميع توقعوا أن نعاني هنا.

“كنا بحاجة لاستغلال فرصنا واليوم لعبنا بفعالية. نحن في الدور قبل النهائي ونريد التقدم. أظهرنا أننا لا نخاف من أي فريق وبدون شك نريد بلوغ النهائي”.

وسيلتقي فرانكفورت، الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2019 ولم يخسر خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الأوروبي، مع وست هام الذي تفوق 4-1 على ليون في النتيجة الإجمالية.

وبدأ فريقه المدرب أوليفر جلازنر، تاسع الترتيب في الدوري الألماني، المباراة بشكل مثالي عندما أسقط إيريك جارسيا نظيره يسبر ليندستروم داخل منطقة الجزاء ونفذ كوستيتش الركلة بنجاح في مرمى مارك-أندريه تير شتيجن.

ورغم سيطرة برشلونة على المباراة كان الفريق الضيف أكثر فعالية وأضاف الهدف الثاني بتسديدة رائعة من بوري من 25 مترا.

وأهدر أوباميانج فرصة تقليص الفارق لبرشلونة بعد ثلاث دقائق من الاستراحة عندما فشل في تحويل تمريرة عثمان ديمبلي العرضية داخل المرمى.

وأنقذ تير شتيجن فرصة خطيرة من ليندستروم في الدقيقة 58 لكنه فشل في تكرار الأمر أمام تسديدة كوستيتش المنخفضة.

وقال تشابي مدرب برشلونة “ما فعلناه اليوم لم يكن كافيا على الرغم من الانتفاضة البطولية في نهاية المباراة. نشعر بخيبة أمل… لم نقدم أداء جيدا. سيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة لكننا لم نعثر على مساحات”.

وجاء هدفا برشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنهما كانا متأخرين لفريق استحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة وسدد عشر مرات على المرمى مقابل 16 مرة لضيفه.