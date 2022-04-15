شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل انحراف الحلقة 14.. روجينا تعذب لوسى بالكهرباء حتى الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل"انحراف" العديد من الأحداث المثيرة، والتي لبت رغبة الجمهور بعدما طالب حور "تقدمها النجمة روجينا"، على مدار الحلقات الماضية بالانتقام الشديد من المعلمة فوزية "تقدمها الفنانة القديرة لوسى"، بعدما اتفقت مع دبور "يجسده الفنان رامي الطمباري"، على إجبار هدير "تجسدها الفنانة نانسي صلاح"، على قتل أطفالها، وقد كان بعد قيام فوزية ودبور بتعذبها بشكل شديد.

وكانت بداية الحلقة الـ14 من المسلسل بتخطيط حور الانتقام مع فوزية، وكانت البداية تهديد حور لفوزية على إعطائها مبلغ 200 ألف جنيه مقابل عدم تسليم الكارت "فلاشة" التى تحتوى على جريمة القتل كاملة، وتوضح بشكل كامل مشاركة فوزية في الجريمة، خاصة بعدما الإفراج عنها من النيابة لعدم ثبوت أى دليل ضدها، ولكن مع تسليم الكارت تكون متهمة لهذا وافقت فوزية على طلب حور.

ثم تنتقل الكاميرا إلى مكان مهجور، لتقوم حور "روجينا"، بتسليم فوزية "لوسى" الكارت "الفلاشة" الذى يحتوى على جريمة القتل كاملة، حيث قررت فوزية الذهاب لحور لتلتقى بها وتتخلص من الفيديوهات التي تدينها، لكن حور كانت تخطط لقتلها ولكن بعد سماع الأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمة بحق هدير وأطفالها.

وحاولت فوزية قتل حور في البداية لكنها، لم تنجح، خاصة أن حور كانت تنصب لها فخ، حيث وضعت العديد من الأسلاك الكهربائية، في المكان الذي وضعت فيه الـ "فلاشة" التى تحتوى على فيديوهات تدين فوزية، وعندما ذهب فوزية للحصول عليها وقعت في فخ حور، خاصة بعدما أخبرتها حور في حالة الانتقال من مكانها وسوف تقتلها بالكهرباء، فرضخت فوزية لكلام حور، وبدأت تحكي لها تفاصيل ما حدث.

وقامت فوزية بسرد تفاصيل ما حدث لجعلها تتفق مع زوجها دبور، على إجبار هدير"نانسي صلاح" على قتل أطفالها، وقالت أنها تزوجت دبور من أجل إنجاب الأطفال وعندما لم تكن لديها القدرة على الإنجاب، وقامت بزواجة من هدير لينجب أطفال منها ويصبحوا أطفالها، متابعة أن ذلك لم يحدث، خاصة بعدما شعرت أن دبور يحاول دائما أبعاد الأطفال عنها في حين هدير لم تفعل ذلك، لهذا قررت الانتقام من دبور وهدير وقتل الأطفال.

وتابعت فوزية أنها قامت بتعذيب هدير "نانسي صلاح" بشكل بشع، وذلك مساعدة دبور، ليجبرها على إغراق أطفالها في المياه وتصويرها بالهاتف حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم فيما بعد، وبالفعل قامت هدير بإغراق طفليها ووضعتهم في أكياس داخل حقيبة سفر وألقت بها في الرشاح، وعندما سمعت حور كل تفاصيل ما حدث، قررت تعذيب فوزية بشكل بشع عن طريق استخدام الكهرباء في تعذيبها حتى الوفاة، وهذا ما حدث فقامت حور بتوصيل تيار الكهرباء بجسدها حتى الوفاة، على انغام الموسيقى المفضلة لديها في كل جريمة قتل لتنتهي الحلقة.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.