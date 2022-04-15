شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بأداء الفنانة عزة لبيب بعد تجسيدها دور خالة أكرم حسنى فى "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهالت العديد من الإشادات على الفنانة عزة لبيب، بعد تقديمها دور "روفيدا" خالة "جلجل" الذى يجسده أكرم حسنى، ووالدة "روقة" التي تجسدها أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا" الذى يعرض على قناة Dmc، طوال شهر رمضان.

وسيطرت حالة من الإشادة على الأداء التمثيلى للفنانة عزة لبيب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد مشهد انتحارها ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا، ووصفها الكثير من رواد السوشيال ميديا بأن ظهورها كان مميزاً وتمثيلها رائع، كما أعرب الكثير عن حزنهم بسب انتحارها وانتهاء مشاهدها بالمسلسل.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بدأت، بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقة "أيتن عامر"، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى "هنادي مهنا". وكتب أكرم حسنى على حسابه "إنستجرام": "هتوحشينى يا روفيدا.. أديكى سايبة حاجة من ريحتك". وذلك بعد انتهاء مشاهدها فى المسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.



















