“رح نرجع نسهر”.. كارول سماحة تعود إلى حفلات لبنان في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة عيد الفطر، تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا ساهرًا في “كازينو” – لبنان يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل.

وأعلنت كارول سماحة عن عودتها لإحياء الحفلات في لبنان بعد انقطاع أكثر من 3 سنوات بسبب الأوضاع الصعبة التي تصعف بالبلد والحظر الذي فرضته جائحة كورونا، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إذ عبّر عن سعادتها وحماسها الكبيرين للحفل المنتظر في عيد الفطر.

وقالت كارول في تغريدتها: “رغم كل الظروف الصعبة، انا سعيدة ومحمسة كتير نرجع نلتقي ونسهر سوى ببلدي الغالي لبنان يوم الثلاثاء ٣ مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك بصالة السفراء كازينو لبنان”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة كارول سماحة، إذ عبّر محبوها في لبنان عن حماسهم للحفل وللقائها مجددًا بعد سنوات من الغياب.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.