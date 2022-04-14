الصور الأولى من حفل زفاف عليا بهات ورانبير كابور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إبقاء وسائل الإعلام والمعجبين في إنتظار لفترة طويلة، ومواعدة بعضهما البعض لمدة 5 سنوات تقريباً، أصبح “رانبير كابور” و”عليا بهات” زوج وزجة اليوم. شاركت “عليا بهات” أخيراً الصور الأولى من حفل زفافها الحالم مع “رانبير كابور”، حيث عقد الزوجان قرانهما اليوم في حفل زفاف حميم.

وعلقت “عليا” على الصور الجميلة، قائلة: “اليوم، محاطين بأسرتنا وأصدقائنا، في المنزل … في المكان المفضل لدينا – الشرفة التي قضيناها في آخر 5 سنوات من علاقتنا- تزوجنا. مع وجود الكثير خلفنا بالفعل، لا يسعنا الانتظار لبناء المزيد من الذكريات معاً… ذكريات مليئة بالحب والضحك والصمت المريح وليالي الأفلام والمعارك السخيفة والمأكولات الشهية والوجبات الصينية. شكراً لكم على كل الحب والنور خلال هذا الوقت المهم جداً في حياتنا. لقد جعلتم هذه اللحظة أكثر خصوصية. حب ورانبير وعلياء.

بدا “رانبير” و”عليا، اللذان يرتديان ملابس الزفاف البيضاء والذهبية، وكأنهما رؤية تستحق المشاهدة، بدت “عليا” كما تخيلناها كعروس- ساحرة! و”رانبير” كما قال “راخي ساوانت” بحق، شهزاده (أمير).

بدأت احتفالات زفاف “عليا بهات” و”رانبير كابور” أمس 13 أبريل بحفل المهندي، وقد شهد حضور الأصدقاء وأفراد العائلة مثل “كاران جوهر”، “كارينا كابور خان”، “أرمان جين”، “كاريشما كابور”، “بوجا بهات”، “أكانشا رانجان” وآخرين. وأعقب ذلك حفل هالدي في صباح اليوم. أقيم حفل الزفاف في مبنى فاستو في مومباي حيث تمتلك “عليا” و”رانبير” شققاً فردية.

كان هناك الكثير من التكهنات حول موعد ومكان الزفاف بعد أن علمت وسائل الإعلام بزفاف “رانبير” و”علياء”. أخيراً، في 13 أبريل، أكد “نيتو كابور” و”ريديما كابور ساهني” أن الزوجان سيربطان العقدة في 14 أبريل.

ويُقال إن “رانبير” و”عليا” سيستضيفان حفل زفاف كبير لأصدقائهما في الصناعة في مومباي، سيحضره شخصيات بوليوود وممثلون من الصناعة.

بدأ “رانبير كابور” و”عليا بهات” المواعدة في عام 2017 عندما التقيا في مجموعات Brahmastra. استمر الاثنان في جعل علاقتهما رسمية في عام 2018 عندما ظهرا معاً في حفل زفاف الممثلة “سونام كابور”. منذ ذلك الحين، أصبحت علاقة الزوجان رسمية في بوليوود.