محامو أمبير هيرد يصفون جوني ديب بـ”الوحش”.. ردة فعله صادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف محامو طليقة الممثل الأميركي، جوني ديب، أمبير هيرد أمام محكمة أميركية حياة موكلتهم مع النجم بالجحيم.

وقالوا إن النجم كان يتحول إلى “وحش”، بحسب وصفهم، نتيجة طريقة حياته، موضحين أن نوبات الغضب التي كانت تنتابه كانت تصل إلى العنف الجسدي بحق زوجته السابقة أمبير هيرد.

يشار إلى أن كلا الزوجين السابقين يتهم الآخر بالتشهير في هذه المحاكمة التي بدأت في فيرفاكس، بالقرب من واشنطن.

وكانت القضية قد بدأت على أثر مقالة نشرتها العام 2018 صحيفة “واشنطن بوست” وصفت فيها أمبير هيرد نفسها بأنها “ضحية للعنف الأسري” والتنمر من المجتمع إثر خروجها عن الصمت قبل ذلك بعامين دون أن تذكر اسم النجم جوني ديب.

وعليه قدم ديب دعوى تشهير ضد أمبير هيرد، مطالباً بتعويض قدره 50 مليون دولار، فيما قامت هي بمواجهته ورفعت بدورها دعوى تشهير مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار.

يشار إلى أن أمبير هيرد التقت بجوني ديب عام 2009 في موقع تصوير فيلم “ذي رام دايري”، وتزوجت منه عام 2015، لكنها في عام 2016، طالبت بالحصول على أمر حماية قضائية لإبعاده عنها. وقد أسقطت التهم التي وجهتها بحق النجم في إطار اتفاق الطلاق الذي وقّعاه عام 2017.

وفي سياق متصل، حضر صديق جوني ديب منذ أيام المراهقة كشاهد في المحكمة، وبدأ الحديث عن كيفية مساعدة جوني ديب لها ومنحه شقة خاصة للإقامة بها من دون مقابل مادي ومساعدته على بيع لوحاته.

وقد رصدت عدسات الكاميرات جوني ديب وهو يضحك في المحكمة بعد أن قال صديقه Isaac Baruch إنه على الفور وافق على عرض جوني بأن يسكن في شقته.