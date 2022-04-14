شون بن في حديث عن طلاقه: لست سعيداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل والمخرج العالمي ​شون بن خلال مقابلة له مع صحيفة ​Hollywood Authentic​ أنه ليس سعيداً بالطلاق من زوجته ​ليلى جورج​ التي تصغره بثلاثين عاماً.

وأوضح النجم ​ البالغ من العمر 61 عاماً أنه هو من أفسد الزواج؛ لأنه كان “مهملاً للغاية”، بحسب تعبيره، كما كشف أنه لا يزال يحب ليلى جورج رغم الطلاق.

وكانت الممثلة الأسترالية ليلى جورج زوجة الممثل الأمريكي شون بن قد طلبت الانفصال عنه بعد علاقة استمرت لـ5 أعوام، وزاوج لمدة عام واحد فقط، حيث طلبت الطلاق في أكتوبر من عام 2021.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم الكشف عن أسباب الانفصال، إلا أن العلاقة لم تكن على ما يرام في الأشهر الأخيرة من الزواج بين الثنائي، خاصة وأن شون كان لديه جدول عمل مزدحم حينها، حيث أمضى معظم أغسطس وأوائل سبتمبر خارج البلاد للترويج لفيلمه “Flag Day” مع ابنته ديلان.

يذكر أن علاقة ليلى جورج وشون بن بدأت عام 2016، ليتزوجا في يوليو 2020، في حفل صغير حضره عدد قليل فقط من العائلة والأصدقاء نظراً لظروف جائحة كورونا.

وقد أثارت علاقتهما ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن ليلى تبلغ من العمر 30 عاماً ويكبرها شون بـ32 عاماً، وهي أصغر ببضعة أشهر فقط من ديلان، ابنة شون بن، البالغة من العمر 31 عاماً، وأكبر بسنتين من ابنه هوبر، البالغ من العمر 28 عاماً.

يشار إلى أن هذه ثالث أزمة طلاق يمر فيها شون بن إذ إنه كان متزوجاً سابقاً من ​مادونا​ من عام 1985 إلى عام 1989 ومن روبن رايت من عام 1996 إلى عام 2010.