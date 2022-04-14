أحمد السعدني يخوض ماراثون رمضان متأخِرًا.. “بطلوع الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد السعدني عن موعد عرض مسلسل “بطلوع الروح”، الذي يشارك يخوض من خلاله متأخرًا ماراثون رمضان 2022 مع كوكبة من النجوم .

ونشر أحمد صلاح السعدني، صورة من شخصيته في المسلسل، وظهر من خلالها بلحية طويلة ومرتدياً جلباباً أسود.. وعلق على الصورة قائلا ..” بطلوع الروح ..الجمعة على شاهد ..وmbcمصر الساعة 9 مساءً”

ويتكون مسلسل “بطلوع الروح” من 15 حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي الفنانة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم.

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول امرأة تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم “داعش”، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بروحها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.