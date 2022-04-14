شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 13.. تحذير شديد اللهجة من السيسى لـ مرسى بخصوص الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الجيش المصرى" أحداثا مثيرة، حيث كشفت الحلقة عن وصول تقرير يكشف تورط مكتب الإرشاد فى إطلاق الشائعات وإهانة الجيش المصرى إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الذى التقى ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) لمناقشته فى هذا الأمر.

ويؤكد السيسى لمصطفى أنه أرسل له الشكر هو وزملائه على المجهود واليقظة وأنها ليست جديدة عليه، ويسأله هل أنت متاكد أن الشائعات والأخبار مصدرها مكتب الإرشاد، ليرد خليفة: "متأكد يا فندم بعد التحريات والسير وراء العديد من المعلومات والبحث تم التوصل إلى أن اللجان تابعة لمكتب الإرشاد، وتحديداً المهندس خيرت الشاطر، وأن هذه اللجان وراء شائعة الإقالة"، ليرد السيسى: "واضح إنهم مش قادرين يفهموا عقلية الجيش المصرى".



الاختيار 3 الحلقة 13

يتحرك السيسى إلى قصر الاتحادية لمقابلة مرسى، ويقول له: "سيادة الرئيس، احنا اتكلمنا كتير فى الموضوع ده قبل كدة بس واضح إننا محتاجين نتكلم فيه تانى، المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا بأى شكل، القوات المسلحة التزمت الحياد طول الفترة اللى فاتت وبعيدة عن المشهد السياسى بكل صراعاته".

وأضاف السيسى: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".

وتابع السيسى فى حديثه مع مرسى: "احنا مبنشوفشى غير المصلحة العليا للبلد ولكل المصريين"، ويطلب مرسى من السيسى الهدوء، ليرد: "أنا هادئ بس رجاء ابعدوا عن خناقات السياسة، واللى بيحصل ده لازم يتوقف ودلوقتى، ومفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم، وأنا مش هسمح أبدا بإهانته".



الاختيار 3 الحلقة 13

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.