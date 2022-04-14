شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 13.. ريهام حجاج تكتشف سرا خطيرا يثبت براءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج اتصال شوقى "محمود حافظ" بـ"خالد" كريم قاسم للحصول على 2 مليون جنيه مقابل إحضار ابن السيدة التى تم دهسها، لكنه يرفض.

تقابل يارا "ريهام حجاج"، شوقى "محمود حافظ" في أحد الكافيهات، وتطلب منه ألا يتعامل مع أحد غيرها، كما تعده بأنه ستعطى له ميلغ 2 مليون جنيه، مقابل أن تصل إلى ابن المرأة التي تم دهسها. ويذهب لإحضاره خلال ساعتين بينما هي تمشى وراءه وتراقبه وخلال ذلك ترى السيدة التي دهستها تتكلم مع شوقى على قيد الحياة، وتتأكد أنه نصب عليها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.