شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 13.. "الانفصال والخيانة" يسيطران على أسرة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 13 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، باعتراف الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" لزوجته صفاء الطوخى بزواجه من نورهان، وهنا تسخر منه قائلة: "مين دي اللى هتبص لك في السن ده"، ليسرد معاناته معها وسبب زواجه عليها. وتخيره إما أن يطلقها أو يطلق زوجته الثانية.

يكلف ياسر "محمود حجازى" أحد رجاله بسرقة "هارد" الخاص بكاميرا مراقبة منزل "يوسف" أيمن القيسونى، ليتأكد من خيانة طليقته "أميرة" له .

يتفق يوسف "أيمن القيسونى" مع محاميه الخاص، بالتخطيط لكسب قضية الخلع التي رفعتها عليه "يارا" ريهام حجاج، بالإضافة إلى سجنها في قضية دهس سيدة في الطريق العام.

يواجه ياسر "محمود حجازى" طليقته "أميرة" بخيانتها له مع "يوسف" بعد أن حصل على كاميرات مراقبة الفيلا، ويهددها بأن ينشر تلك الفيديوهات على السوشيال ميديا، لكنها ترد بأنه في حال ذلك سوف تنشر فيديو توضح فيه لماذا فعلت ذلك، وهنا يظهر التوتر على وجهه.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.