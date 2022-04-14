شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 13.. مروان يوقع بإيهاب البوب ذراع الإخوان فى إثارة الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "جيش مصر" بتحقيق مروان العدوى (أحمد عز) مع أحد الأشخاص المشتبه بهم واسمه إيهاب عمار أو البوب، الذى يتحدث بثقة كبيرة بأنه سيخرج من هذا التحقيق بدون أى عناء، ليرد مروان بأن من يراه فى الجهاز يرتدى بعدها البدلة الحمراء مباشرة، ولا بد أن يعرف جيداً أنه فى جهاز المخابرات العامة.

يشك مروان أن إيهاب عمار له علاقة بعدد من الجهات الأجنبية ولكن الأخير ينكر ذلك، وبعد انتهاء التحقيق يلتقى مروان مديره أشرف زكى ويخبره بأن البوب إيهاب عمار ليس له علاقة بأى جهات أجنبية، وأن التحريات واعترافاته أكدت أنه على علاقة بمجموعة من شخصيات الإخوان المسلمين، واستطاع مروان الحصول على ملفات خاصة بالإخوان من البوب بعدما شعر أن الإخوان يريدون تسليمه.

المشهد ينتقل داخل أحد المساجد ولقاء عدد من الأشخاص المتطرفين فى وجود زكريا يونس (كريم عبد العزيز) الذى يتظاهر بأنه نائم، فيما يذهب ماهر (محمد على ماهر) إلى جهاز الأمن الحربى لتقديم بلاغ ضد الشخص الذى يعمل عنده بسبب شكه فيه، حيث يعطيه أموالا كثيرة إضافة إلى حكاية الحقائب التى يوصلها لأتباعهم.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.