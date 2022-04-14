شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 13.. العثور على ماجد المصرى مغشيا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل ملف سري، بطولة هاني سلامة، العديد من الأحداث المشوقة، حيث عثر أحد الرجال على شخص مغشيا عليه فى أرضه، ليجده يوسف المالكي "ماجد المصرى"، ويبلغ على الفور البوليس الذى يأخذه المستشفى.

تخبر فريدة "دينا" زوجته، وجورى "كارولين عزمي" وتتوجه على الفور المستشفى، ولكن تحدث المفاجأة فيوسف لم يتذكر أحداً فيهم، تحاول فريدة وجورى أن يذكراه ولكن بلا فائدة فيذهبا على الفور للطبيب المعالج الذى يكشف لهم أنه قد فقد الذاكرة ولكنه لا يعانى من أى مرض مزمن وهذا الفقدان سيكون مؤقتا ولن يتفاجأوا إذا قام يوسف بأى تصرفات غريبة.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.