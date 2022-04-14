شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 13.. مدرسة مصطفى شعبان تدخل مسابقة دولية وتنافس على المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان والنجمة لبلبة فى الغردقة استعدادا للمسابقة التي ستشارك فيها مدرسة رؤية، وجلس مصطفى شعبان مع بعض الطلبة والمعلمين يغنون ويتدربون على أنشطة مختلفة للمشاركة بها في المدرسة، ولكن في الليل هرب بعض وتركوا الفندق متوجهين لسهرة، ولكن مصطفى شعبان يرصدهم.

ويحاول صلاح عبد الله في غياب لبلبة (ميس زهرة) استقطاب الممثلين في صفه وكسب ودهم لأنه لديه طموح في كرسي المدير، وقابل نضال الشافعي "مستر أكرم" أحد مدرسى مدرسة رؤية ليستقطبه في صفه، كما يحاول مصطفى شعبان حل مشاكل الكثير من الطلبة ومساعدتهم في الكثير من الهموم والمعوقات التى تقابلهم.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.