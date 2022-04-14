شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 13.. شاب يخطف شنطة بها مليون جنيه من نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهاب "فاتن" نيللى كريم إلى "نظيمة" فادية عبد الغنى والدة طليقها "سيف" شريف سلامة، بمصنعها وعاتبتها على ما تفعله هى وابنها لإسقاط الحضانة عنها لابنتيها.

جاء "سيف" إلى المصنع وجلس مع "فاتن" وأخبرها بأنه من الممكن أن يتركها ويتنازل عن كل القضايا ضدها ولكن بمقابل مليون جنيه تحضره من "شفيع" محمد التاجى بما أنه يتبناكى في كل شيء، من أجل شراء راحتك.

رفضت "فاتن" كل ما قاله "سيف" وغادرت المكان وذهبت إلى الشيخ الذي تخفى عنده "شنطة المليون جنيه" التي أعطتها عصابة تريد استغلال عملها بالشهر العقارى من أجل عمل توكيل سيارة، وعندما سألها الشيخ ماذا ستفعل أخبرته بأنها ستشترى راحتها وتعطى المليون جنيه لـ"سيف" وبمجرد سيرها بالشارع قام شاب يستقل دراجة بخطف الشنطة منها، لتنتهى الحلقة دون علم هل سيقوم أحد المارة بإمساك هذا الشخص وإعادة الشنطة لها أم لا.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 13



نيللى كريم من الحلقة 13 من مسلل امل حربى



فاتن امل حربى الحلقة 13



نيللى كريم