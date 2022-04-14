شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 13.. خيرت الشاطر يروج لشائعات ضد الجيش من خلال شركة يمتلكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "جيش مصر"، حيث محمود (محمود البزاوى) فى منزله وابنه يحيى (أمير المصرى) وحديث حول مساوئ حكم الإخوان ووصولهم إلى الحكم بعدما كانوا لا يحلمون بالاقتراب من السلطة أساسا، أما مصطفى خليفة (أحمد السقا) فيتردد كثيرا إلى منزل أخته ماجدة (سماح السعيد) التى أصبحت ترعى ابنه بعد وفاة زوجته فاطمة.

عمرو القاضى عنصر تكفيرى يتحدث مع بسام (أحمد كشك) عن الجهاد ويحثه على البقاء مع الجماعة لأنها من وجهة نظهر ستكون هى الباقية، ويظهر ماهر (محمد على رزق) يعمل فى محل موبايلات يملكه أحد الأشخاص الذى يكلفه بتوصيل حقائب إلى أماكن مختلفة دون أن يعرف ماذا بداخل الحقائب.

جهاز الأمن الحربى ومصطفى خليفة يعملان على مأمورية جديدة لمواجهة مخططات على الجيش عبر صفحات الفيس بوك وغيرها، حيث يصل مصطفى إلى معلومات عن شخص يدعى محيى الدين الزايط الذى يعمل لشركة يملكها خيرت الشاطر، وهذه الشركة لديها لجان إلكترونية، كانت تروج لإقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وهى نفس اللجان التى حاولت تشويه صورة الجيش.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.