شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 13.. نيللى كريم تتلقى تهديدا بخطف ابنتيها من عصابة "شنطة المليون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالث عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، اصطحاب "فاتن" نيللى كريم لابنتيها لشراء بعض الملابس، وبعد الشراء أعجبنت ابنتيها بحذائين ولكنها لا تملك أموال أخرى فقامت بإعادة البلوفر التي اشترته لنفسها من اجل شراء الأحذية التي نالت اعجاب ابنتيها.

تلقت "فاتن" مكالمة هاتفية من السيدة المجهولة التي تركت لها شنطة بها مليون جنيه، واخبرتها بأن من تعمل معهم يريدون توكيل عربية بتاريخ سنتين مضوا، بحكم انها موظفة بالشهر العقارى، وأن يكون التوكيل شرعى وكل بياناته سليمة، ورفضت اخبارها بأى معلومات حتى تحصل أولا على موافقتها، ولكن "فاتن" رفضت الامر وأخبرتها بأن تأتى للحصول على أموالها وإلا ستعطيها للشرطة، فقامت السيدة المجهولة بتهديدها وأخبرتها بأنه تخاف على ابنتيها، وهو ما تسبب في اهتزازها وقامت بإلقاء الهاتف واحتضنت ابنتيها.

ذهبت "فاتن" إلى المحكمة مع المحامى "شكيب" محمد ثروت، بعد رفع طليقها "سيف" شريف سلامة قضية اسقاط حضانة وبعد مرافعة المحاميان قام المستشار "داوود" خالد سرحان بتأجيل القضية لحين حضور شيخ الحارة وسماع شهادته.

وأثناء مغادرة "فاتن" استوقفها عدد كبير من السيدات وأكدت لهم بأنه سترفع قضية من جديد على قانون الأحوال الشخصية وهو ما نال إعجابهم لتطلق السيدات العديد من الزغاريد داخل المحكمة بسب معانتهن مع قانون الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل فاتن امل حربى



مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 13



نيللى كريم من الحلقة 13 من مسلل امل حربى



النجمة نيللى كريم



نيللى كريم