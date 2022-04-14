شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح "ولادنا يستاهلوا" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أغنية جديدة بعنوان "ولادنا يستاهلوا" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من إنتاج سعدي جوهر، تدعو إلى تعليم الأطفال والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم والزواج المبكر من أجل حياة أفضل لأولادنا.

كان تامر حسنى قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رمضان كريم" بمشاركة ابنتيه تالية وأمايا .

وكشف النجم تامر حسنى عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق نجم الجيل على فيديو نشره قائلا: "أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

وتابع تامر حسنى: "رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، وكورال أطفال (أولادى) حبي أول مرة يشاركونى في الاستوديو يكون ده أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم".

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وأحيا مؤخرا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان"، وبعدها غنى "كل مرة"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش" .