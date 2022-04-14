مقال في "سي إن إن" يشيد باختيار أغنية وردة في مارفل: هوليود أعطت العيش لخبازه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشادت الكاتبة الصحفية سامية عايش، في مقال جديد، عبر موقع سي إن إن بالعربية، بالاستعانة بأغنية الفنانة الجزائرية وردة في مارفل، وفيه تشير إلى أن صديقة أرسلت لها مقطع فيديو لمقدمة مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر" أو "Moon Knight"، لافتة إلى أنها بدأت الاهتمام بأفلام الشركة العالمية منذ عام تقريبا، كونها محط اهتمام أولادها، حتى تكون قادرة على متابعة أفلام ومسلسلات يحبونها، فدخلت هذا العالم الواسع والإبداعي، على حد وصفها.

تعود سامية للحديث عن مقدمة فيلم "فارس القمر" والاستعانة بأغنية "بتونس بيك" للفنانة الراحلة وردة، وعن ذلك كتبت "لم أسمع الموسيقى المعتادة، وإنما أغنية للفنانة الراحلة وردة، بتونس بيك، تمت إعادة توزيعها بشكل جديد. فكرت لوهلة وقلت: ربما هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها عملا أمريكيا يتحدث عن موضوع مرتبط بمصر بالتحديد، ويظهر بشكل أصيل بعيد عن الدعاية والصور النمطية المعتادة".

شرحت سامية في المقال قصة المسلسل لمن لا يعرفها، إذ يتحدث عن ستيفن غرانت الذي يكتشف أن لديه قوة خارقة تعود لإله قمري مصري، ويكتشف مع توالي الأحداث أن هذه القوى ربما تكون خيّرة أو شريرة.

وتطرقت في مقالها إلى طريقة عرض الشخصيات العربية في أفلام هوليوود والأعمال الغربية، إذ يتم تقديمها بصور نمطية مرتبطة بالإرهاب والشر والتخلف.

وتثني من جديد سامية على اللجوء لأغنية وردة، موضحة أن استخدامها في الفيلم بالتأكيد ليس له علاقة بالقصة أو الشخصية، ولكنها تساعد على وضع الجمهور في أجواء القصة ومكان حدوثها، مشيرة إلى أن السبب في ذلك أن الشركة التي تطمح للوصول للجمهور في مختلف أنحاء العالم، اختارت السير وفقا للمثل القائل "أعط الخبز للخباز"، قاصدة الاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب، وفريقه من المبدعين في الموسيقى والمونتاج والتمثيل.