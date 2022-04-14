مشاكل التعليم في مصر محور ثلاثة أعمال درامية معروضة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يخفى على أي متابع، وجود مشاكل في منظومة التعليم المصرية، حيث يشتكي الآباء والمدرسون على السواء، من مشاكل التعليم، الأمر الذي انعكس بدوره على الدراما المصرية المعروضة حاليا في رمضان، حيث تتطرق ثلاث مسلسلات إلى مشاكل التعليم في مصر، بطرق مختلفة، وهي مسلسل “دايما عامر” من بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبد الله ومحمد ثروت ونضال الشافعي وسما إبراهيم ومحمد محمود وميرنا نور الدين وأحمد الشامي وكريم عفيفي وسينيتا خليفة وعدد من النجوم الشباب.

مسلسل “دايما عامر” من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، ومن إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة الباتروس كامل أبو علي، ومن إخراج مجدي الهواري.

تلعب الصدفة دورا كبيرا في أحداث مسلسل “دايما عامر” إذ يؤدي التشابه في الأسماء بين «عامر عبد الرازق» وشخص آخر يحمل نفس الاسم، إلى تعيين الأول في مدرسة “رؤية” وتتوالى الأحداث داخل المدرسة في إطار من الكوميديا والإثارة، ومن خلال هذه المفارقة، يستعرض المسلسل قضايا التعليم في مصر، ومنها طرق الحفظ والتلقين التي يفرضها المدرسون على الطلبة، والدروس الخصوصية، التي يعتمد عليها الطلبة بسبب ضعف مستوى التدريس في المدراس، كما يناقش حال المعلمين الذين يرفضون الدروس الخصوصية، حيث لا يكفي راتبهم لحياة كريمة.

المسلسل الثاني، هو “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي والتى تعود به الى تقديم أعمال درامية في رمضان بعد غياب دام 6 سنوات بعد آخر أعمالها مسلسل “هي ودافنشي” عام 2016 وشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي.

تدور أحداث المسلسل حول دنيا، التي تعود لعملها كمديرة لمدرسة دولية، بعد أن تعرضت للخيانة من زوجها، وغرق ابنها، ومن خلال عملها في المدرسة، يلقي المسلسل الضوء على عدد من قضايا التعليم، الذي أصبح يعتمد على الأموال فقط، حيث يهمل الآباء تربية أبنائهم، معتمدين على المدارس الدولية، التي تعاني كثيرا من المشاكل تؤثر على تعليم الطلبة، وعلى أخلاقياتهم.

أما مسلسل “مين قال” فيطرح وجهة نظر جيل الشباب والذي تتراوح أعمارهم بين 17 و18عاما، في العديد من القضايا ومنها التعليم، كما يناقش العمل مدى اختلاف وجهات النظر بين الجيل السابق وبين جيل الشباب الذي يتعرض لكثير من المشاكل في تلك المرحلة المتخبطة ما بين المسؤولية التي تقع على عاتقهم والأفكار المشوشة التي تقتحم تفكيرهم ودور الأهل في تلك المرحلة.

يشارك في بطولة مسلسل “مين قال؟” الفنان جمال سليمان، أحمد داش، نادين، ديانا هشام، أميرة أديب، هنا داود، إلهام صفي الدين وعدد من ألمع النجوم العمل من كتابة ورشة سرد، والتي ترأسها الكتابة مريم ناعوم، ومن إخراج نادين خان.