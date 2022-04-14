بالصور – منار بشور تختار الزي الإماراتي مع برقع من ليرات الذهب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في آخر جلسة تصوير لها، اختارت الأنفلونسر منار بشور الظهور بستايل مختلف عما قبل، إن كانت من ناحية الأزياء والتصميم الذي اختارته، وصولاً إلى الإكسسوارات التي اعتمدتها والتي أضافت على إطلالتها المزيد من الرقيّ والفخامة.

ولمناسبة شهر رمضان ومن وحي الأجواء الشرقية والعربية أطلّت منار بجلسة تصوير مع المصور أحمد زملوط جمعتها مع الخيول في صحراء دبي، ارتدت فيها الزي الإماراتي باللون الأبيض مع برقع من ليرات الذهب من مجوهرات حديد الشارقة غطت من خلاله كامل وجهها وصولًا إلى ذقنها، بالاضافة الى سلالسل ذهبية في يدها اليسار.

منار شاركت صورة من كواليس جلسة التصوير علّقت عليها ” الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”.

يذكر أن البرقع معروف في منطقة الخليج ولاقى رواجًا مؤخراً بعدما عمدت الكثير من النساء إلى ارتدائه في مهرجان الإبل بالسعودية وبعدها أيضًا في يوم التأسيس، بالإضافة الى عدد كبير من نجمات العالم العربي.

وما يميز البرقع الذي ارتدته منار هو احتوائه على عدد كبير من الليرات الذهبية، ويأتي تصميمه مختلفًا عن كل ما رأيناه من قبل.