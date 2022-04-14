شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 13.. ليلى زاهر تكتشف خداع زوجها وعودة الذاكرة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والتي تذاع يوميا علي قناة الحياة الساعة السادسة والنصف، العديد من الأحداث، حيث ذهب يوسف "هشام جمال" للمسابقة بصحبة زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر"، ولكن كان وقت المسابقة قد انتهى، وحاولت سارة الاعتذار لهم ولكن صمم سامح المنافس لهم على إنهاء المسابقة في صالحه .

تذهب سارة للدكتورة عبلة التي تحولها لدكتور آخر نكتشف أنه والدها، والذي يؤكد لها أنه سيستطيع أن يعالجه بكل سهولة حيث إنه قد تعرض لفقدان الذاكرة منذ 30 سنة ولم تعد له للأن، مما جعل سارة تشعر بالقلق وتفقد الثقة فيه، ولكنه يؤكد لها أنه سيدأ علاجه بالصدمة، وبالفعل يقومون بعمل تمثيلية بزواج لذيذ من هدير، ولكن لم تنجح، فيقومون بعمل تمثيلية أخرى بخطف سارة من خلال عصابة، وعندما هم يوسف لإنقاذها وصدمته سيارة مرة أخرى.

يفيق يوسف بعد اصطدامه بالسيارة ويدخلون المنزل ولكن فجأة يختفي يوسف ويبدأون في البحث عنه ، ونكتشف أنه قد عادت له الذاكرة ويقابل لذيذ الذي يؤكد عليه عدم بوحه بهذا السر، خاصة لزومبا، ويتلقي لذيذ تليفونا من يوسف وتفهم زومبا من خلال الحوار أن يوسف قد عادت له الذاكرة فتذهب على الفور وتخبر سارة التي تقرر أن تقوم بعمل تمثيلية هي الأخرى، ولكن يكتشف يوسف ويوقعها في الحديث وتعترف له سارة بما حدث.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .