شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى لـ عزة لبيب: هتوحشينى يا روفيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقه "أيتن عامر"، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى "هنادي مهنا". وكتب أكرم حسنى على حسابه "إنستجرام": "هتوحشينى يا روفيدا.. أديكى سايبة حاجة من ريحتك" . وذلك بعد انتهاء مشاهدها فى المسلسل .

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.