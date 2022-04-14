شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 13.. شريف سلامة يسقط نيللى كريم أرضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالث عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك أثناء مشاهدة "فاتن" نيللى كريم لفيلم نهر الحب بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف.

عاد زوجها "سيف" شريف سلامة للمنزل وطلب منها أن تقوم بعمل كوب شاى وطلبت منه أن ينتظر خمس دقائق من أجل مشاهدة مشهد بالفيلم، ولكنه انفعل عليها بسبب قصة الفيلم، ويغلق التلفاز.

حاولت "فاتن" أن تحصل على ريموت التليفزيون منها ولكنه قام بدفعها حتى سقطت أرضاً، وبعدما أخبرته بأنها هي من قامت بشراء التليفزيون قام بخلعه من مكبس الكهرباء وألقاه من الشباك.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



فاتن امل حربى الحلقة 13



النجمة نيللى كريم



نيللى كريم