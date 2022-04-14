شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 13.. زواج حزلقوم من نيرمين الفقى وغيرتها الشديدة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوى 6، بخناقة حزلقوم “ أحمد مكى" مع أمجاد “ أسماء جلال" بعد استرجاعها ذكريات زواجهما، وأنه السبب فى خروجها من الجروبات الداعمة للمرأة بسبب ضرب حزلقوم إحدى صديقاتها.

وبعد ذلك يذهب حزلقوم برفقه هجرس " محمد سلام" إلى مكان تصوير متواجد به النجمة نيرمين الفقى وعند مقابلته ترتسم السعادة على وجهها بسبب استرجاع ذكريات زواجها من حزلقوم، ويحكى لهجرس سبب انفصالهما، لأنها شديدة الغيرة عليه، ودائما تحقق معه أين ذهب وخرج مع مين، وبسبب غيرتها الشديدة عليه ويوم عيد زواجهما يشترى لها سيارة جديدة وتراه يجلس مع بنت تغضب كثيرا وتكسر السيارة وتضرب البنت ويبلغها حزلقوم أنها البنت التى اشترى منها السيارة، وتترجى نيرمين حزلقوم للعودة له لكن عند معرفتها أنه متزوج قبلها تطلق عليه الرصاص.

كما يحاول الكبير معرفة من الذى سرق الدوار والجاموس من عنده و يظهر لص متخفى ويمسكه الكبير بعد أن وقع فى الماء ويكون حلقوم ابن حزلقوم، ويبلغه الكبير أن حلقوم ليس نجله وأنه نصاب واسمه عويس.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.