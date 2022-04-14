إليسا تكشف هوية حبيبها الحالي وتعلق : ” الزواج ممكن يصير أو لأ المهم إني عايشة حالة حب “

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 03:50 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” ضيفة ببرنامج (مراحل) المذاع عبر قناة SBC مع الإعلامي ” علي العلياني ” .

وخلال اللقاء أكدت إليسا على أنها مازالت تعيش في قصة الحب التي كانت قد كشفت عنها في تصريحات سابقة لها منذ حوالي 4 سنوات .

وأشارت إليسا إلى أن علاقتها بحبيبها ليس شرطا بالنسبة لها أن تنتهي بالزواج ولكن المهم هو أنها تعيش حالة الحب .

فقالت : ” أنا ماني بعلاقة حب لإنه بدي أتزوج .. انا بدي أكون أنثى عندها مشاعر عايشتها .. الزواج ممكن يصير أو ما يصير بس أنا اللي بيهمني إنه عايشة حالة حب ” .

وأضافت إليسا أن حبيبها الحالي من خارج الوسط الفني وغير عربي الجنسية .. ولم تكشف عن إسمه الحقيقي إلا أنها صرحت بأن الإسم الذي تناديه به هو “واليس ” وذلك لأنه يجمع حروف إسمه وإسمها معًا .