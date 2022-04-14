شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ أكرم حسنى:يسعدنى أغنى من كتاباتك..والفنان يرد: حددى المكان والزمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أكرم حسني في حلقته ببرنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع إنجي على، إن لديه الكثير من الأغانى التي تليق على أنغام، وأن له الشرف أن يكتب لها ويلحن لها أى أغنية، فيما نشرت المطربة أنغام حديث أكرم حسني في ستوري على حسابها الرسمي وعلّقت "قلبي أنا ستو أنا أكرم بك حسني، يسعدني أغني حاجة من كتاباتك"، ليتحمس أكرم حسني لحماسها ويخبرها "طيب نحدد الزمان والمكان قدام الناس أهو.. وأجي أسمّعك".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.