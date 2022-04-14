شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "الكبير أوى 6" وفريق العمل يحتفل بالنجاح الكبير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد مكى وأسرة مسلسله الكبير أوى 6 من تصوير آخر مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة On، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، حيث احتفل فريق العمل بتصوير آخر مشهد وكذلك النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل، واحضروا تورتة وتم تقطيعها والتقاط الصور التذكارية.

وشهدت الحلقة 12 من المسلسل التى عرضت أمس الأربعاء رحلة بحث حزلقوم عن والدة حلقوم ابنه، وذهب مع هجرس (محمد سلام) إلى الجيم وتحدث مع المدربة شيماء سيف وقد تزوجها منذ فترة وتركها وانكرت معرفتها به بعد الإصابات التى حدثت لها بسببه أثناء لعبة الكاراتيه، وقد ألقى عليها كيس شطة الكشرى مما أدى إلى فقدان نظرها.

ذهب حزلقوم بعد ذلك إلى المكتبة لمقابلة أمجاد (أسماء جلال) و حكى لهجرس كيف تعرف عليها وتزوجها وعندما لمحته فى المكتبة قالت له:" انت ايه اللى جابك هنا مش كفاية اللى عملته فيا"، أما الكبير فحرص على تعيين حراس جدد فى الدوار لمساعدة أشرف "حسين أبو حجاج" فى الحراسة، وأبلغ العترة "مصطفى غريب" الكبير أن حلقوم مختفى ولا يجدونه ليجده الكبير فى دولاب غرفته.

مسلسل "الكبير اوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندى.