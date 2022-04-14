حقيقة فسخ قناة MBC لتعاقدها مع ” رامز جلال “

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - ترددت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن فسخ قناة MBC لتعاقدها مع الفنان المصري ” رامز جلال ” .

وذلك بسبب تراجع شعبية وضعف نسبة مشاهدات برنامجه ” رامز موفي ستار ” الذي يقدمه في الموسم الرمضاني الجاري وعدم تغطية تكاليف إنتاجه .

ووفقا لموقع ” روسيا اليوم ” فإن مصدرا من داخل القناة نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلاً مؤكدا على أنها شائعات ليست صحيحة .

وأضاف أن البرنامج يعرض بشكل طبيعي ويحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وأن ما يتم تداوله وإثارة هذا الأمر في هذا التوقيت ليس له مبرر .

حيث حقق برنامج رامز موفي ستار أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال ال 8 أيام الأولى من شهر رمضان .