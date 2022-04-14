كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - ترددت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن فسخ قناة MBC لتعاقدها مع الفنان المصري ” رامز جلال ” .
وذلك بسبب تراجع شعبية وضعف نسبة مشاهدات برنامجه ” رامز موفي ستار ” الذي يقدمه في الموسم الرمضاني الجاري وعدم تغطية تكاليف إنتاجه .
ووفقا لموقع ” روسيا اليوم ” فإن مصدرا من داخل القناة نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلاً مؤكدا على أنها شائعات ليست صحيحة .
وأضاف أن البرنامج يعرض بشكل طبيعي ويحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وأن ما يتم تداوله وإثارة هذا الأمر في هذا التوقيت ليس له مبرر .
حيث حقق برنامج رامز موفي ستار أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال ال 8 أيام الأولى من شهر رمضان .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة فسخ قناة MBC لتعاقدها مع ” رامز جلال “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.