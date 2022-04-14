إبنة “نوال الزغبي” تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي مع والدتها… شاهدوا كيف كبرت وأصبحت نُسخة منها!

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - في أول ظهور إعلامي لها، شاركت تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والدتها خلال حلولها ضيفة في برنامج “ليالي رمضان” على قناة mbc، مع النجمين السعوديين إلهام علي وزوجها الفنان خالد صقر، حيث كشفت النجمة عن بعض التفاصيل من حياتها الشخصية والفنّية.

وعن ظهور تيا في البرنامج، قالت الزغبي إنها قررت الظهور مع ابنتها في الحلقة لكي تكون أجواء البرنامج عائلية ومناسبة لشهر رمضان.

مؤكدة أنها كانت تخاف على ابنتها وتعتبر أسرتها أهم من فنها، لكن بعد اعتنائها بأبنائها تخلصت من خوفها عليهم وعادت الى نشاطها الفني.

تيا ابنة نوال الزغبي – الصورة من حساب البرنامج على قناة إم بي سي على يوتيوب

وأوضحت أنّ ابنتها تيا كانت مُتعِبَة في فترة المراهقة، ولكن بعد ذلك أصبحت صديقتها المقَرّبة وباتت تستشيرها في كل أمورها وتتحدث معها يومياً، وأكّدت تيا أنّ والدتها هي أقرب صديقاتها وأهم شخص في حياتها وتتحدث معها في كل شيء.

وأكدت تيا أنها فخورة بوالدتها ولم تزعجها يوماً شهرتها، بل اعتادت وكبُرت على فكرة أنّ والدتها فنانة شهيرة، وكانت تحضر معها في كواليس الحفلات وسعيدة بنجاحها.

نوال الزغبي تفكر في التمثيل

خلال الحلقة كشفت النجمة والفنانة نوال الزغبي في لقائها عن سِرٍّ جديد حول تفكيرها في التمثيل، حيث قالت إنّها كان من المفترض أن تَظهر للمرة الأولى في حلقات «مسلسل للموت 2» مع الفنانة ماغي بو غصن، حيث اتّفقت معها على الظهور كضيفة شرف في حلقتين، وأعجبت جداً بدورها ومشاركتها في المسلسل، ولكنّها ترددت كثيراً في اللحظات الأخيرة.

أحمد زاهر نجمها المفضل

فيما أشادت النجمة نوال الزغبي بماغي بو غصن وموهبتها ووصفتها بـ«أختها»، وقالت إنّها لا تستبعد دخول مجال التمثيل، وفي حال فعلها ذلك فستختار الفنان أحمد زاهر للمشاركة في العمل، لأنّها تحبه كثيراً وتعتبره ممثلها المفضل وتتابع جميع أعماله، حتى إنّها تُشاهد أحياناً أعمالاً يشارك بها وتنتظر مشاهده فقط ولا تشاهد المشاهد الأخرى، وأضافت الزغبي أنّها في حَال مُشارَكتها كمُمَثِّلة فهي تفضل أن يكون العمل حول الموضة.

نوال الزغبي تؤكد أن أسرتها أهم من الفن

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أولاد هم جورج وجوي وتيا ديب، من طليقها السابق إيلي ديب.

جدير بالذكر أنّ نوال الزغبي جَسّدت مَشهداً تمثيلياً من مسلسل للموت 2 (كانت جسدته الفنانة ماغي بو غصن والفنان باسم مغنية) بطريقة كوميدية عبر حسابها على انستغرام. وعلقت عليه فقالت: «مشهد من مسلسل للموت2 بين سحر وعمر».

على الجانب الفني، احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا مع جمهورها في الكويت، باليوم الوطني الكويتي من خلال مهرجان “فبراير الكويت”، وأشعلت حفلها بمجموعة من أغانيها الشهيرة وعلى رأسها أغنيتها الجديدة “لسة باجي على بالك”، والتي طرحتها مؤخراً، ونشرت نوال عدة صور وفيديوهات من حفلها الأخير في الكويت مع شركة روتانا.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورت أغنية “لسه باجي على بالك”، وهي من ألحان عمرو مصطفى.

نورت