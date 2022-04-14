بعد شهرين على طلاقهما .. ياسمين رئيس برفقة هادي الباجوري في أحدث ظهور لها .. هل عادت إليه ؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - نشرت الفنانة ” ياسمين رئيس ” مقطع فيديو رومانسي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام أثار حالة من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت ياسمين رئيس في مقطع الفيديو برفقة زوجها السابق المخرج ” هادي الباجوري ” في مجموعة من الصور تضمنها المقطع تجمعهما بمناسبات مختلفة .

وأرفقت ياسمين رئيس الصور بمقطع من أغنية ” La vie en rose ” .. واكتفت بوضع إيموجي (قلب) في تعليقها على الفيديو .

وتساءل المتابعون حول عودة ياسمين رئيس إلى هادي الباجوري من جديد خاصة وأنها لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي كما أغلقت خاصية التعليقات على مقطع الفيديو .

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس كانت قد أعلنت انفصالها عن المخرج هادي الباجوري في شهر فبراير الماضي .

فكتبت عبر إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .. صدق الله العظيم .. الحمد لله على كل شئ .. عشرة طويلة ولكنها لم تدم ” .