كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - نشرت الفنانة ” ياسمين رئيس ” مقطع فيديو رومانسي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام أثار حالة من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرت ياسمين رئيس في مقطع الفيديو برفقة زوجها السابق المخرج ” هادي الباجوري ” في مجموعة من الصور تضمنها المقطع تجمعهما بمناسبات مختلفة .
وأرفقت ياسمين رئيس الصور بمقطع من أغنية ” La vie en rose ” .. واكتفت بوضع إيموجي (قلب) في تعليقها على الفيديو .
وتساءل المتابعون حول عودة ياسمين رئيس إلى هادي الباجوري من جديد خاصة وأنها لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي كما أغلقت خاصية التعليقات على مقطع الفيديو .
يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس كانت قد أعلنت انفصالها عن المخرج هادي الباجوري في شهر فبراير الماضي .
فكتبت عبر إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .. صدق الله العظيم .. الحمد لله على كل شئ .. عشرة طويلة ولكنها لم تدم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين على طلاقهما .. ياسمين رئيس برفقة هادي الباجوري في أحدث ظهور لها .. هل عادت إليه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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