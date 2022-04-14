أنباء عن وفاة الفنانة ” صفاء أبو السعود ” بسبب حادث سير

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة المصرية ” صفاء أبو السعود ” عن عمر ناهز 71 عاما إثر تعرضها لحادث سير .

وهو ما دفع الفنانة صفاء أبو السعود إلى الخروج بتصريحات صحفية لها بنفي هذه الأخبار وطمأنة محبيها وجمهورها .

حيث أكدت صفاء أبو السعود على أنها بخير وأن ما تردد عن تعرضها لحادث سير ما هو إلا شائعة لا أساس لها من الصحة .

وأعربت عن إنزعاجها من شائعة وفاتها مضيفة أنها فوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها .. وطالبت بتحري الدقة فيما ينشر عنها .

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تواصل حاليا الاستعداد لعمل مهم سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، كما أنها تكثف جهودها لخروج هذا العمل إلى النور خلال الأيام المقبلة .