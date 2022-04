شكرا لقرائتكم خبر عن " One World Infinite Wonder" وثائقي يرويه أوباما عن المحميات بالكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت نتفليكس عن طرح مجموعة جديدة بعنوان "One World Infinite Wonder"، تتضمن أكثر من 170 قصة بمناسبة يوم الأرض.

سلسلة "محمياتنا الوطنية العظيمة" أو "One World Infinite Wonder" الجديدة، المكونة من خمسة أجزاء، وهي عبارة عن فيلم وثائقي يرويه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويلقي الضوء على بعضٍ من أروع المحميات الوطنية في كوكبنا، وكيف يمكننا حماية هذه المساحات البرية من أجل الأجيال المقبلة.

وتتضمن المجموعة مسلسلات وأفلامًا وأعمالًا أخرى فريدة تحتفي بجمال البيئة الطبيعية من بينها Our Planet وعالم الحيوان المدهش، وديفيد أتينبارا: الحياة على كوكبنا، إلى جانب الأفلام الوثائقية، تضم المجموعة أعمالًا أخرى ملهمة من بينها فيلم "لا تنظروا إلى السماء"، الذي يظهر مدى اتساع وتنوع القصص التي تتمحور حول البيئة.

وتتيح المجموعة إمكانية الاطلاع على قضية تغير المناخ من ناحية علمية من خلال أعمال مثل حدود متجاوزة، و Bill Nye the Science Guy، أو كيفية اتباع نمط حياة أكثر استدامة عشاق فن البساطة، وإلى الواقع مع زاك إيفرون، وبقايا الطعام شو.

وأما الأعمال الدرامية مثل نبوءة راغناروك، وإكسير الشباب، وOkja ، فتظهر كيف يستخدم أناس من مختلف أصقاع الأرض مواهبهم الفريدة من أجل فعل الخير ودعم القضايا النبيلة، بينما تسلط أعمال مثل The Boy Who Harnessed the Wind والشباب في مواجهة الحكومة ويصدر يوم 20 أبريل الضوء على أبطال حقيقين في مواجهة تغير المناخ، بينما ستبعث أعمال "للقلب حسابات أخرى" ووافلز وموتشي الدفء في قلوبكم، وأما فيلم الخيال العلمي "كابتن نوفا" فسيجمع أفراد العائلة معًا في حوار بنّاء.