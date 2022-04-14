شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12.. آسر ياسين يكتشف خداع موكلته وفاء سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة وفاء سالم فى مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12 كضيفة شرف، حيث ظهرت بشخصية موكلة جديدة فى مكتب المسيرى زيدان وهى صديقة فريدة (صبا مبارك) مالكة المكتب، ويتولى قضيتها زين ثابت (آسر ياسين) الذى يبدأ العمل فى القضية يكتشف خداع موكلته، فيطلب دفع تعويضات للخصم واختيار مكتب محاماة آخر للدفاع عنها.

تطورت الأحداث فى الحلقة بالتأكيد على علاقة آدم منصور (أحمد داود) بحبيبة صديقه مرون، والتي تدعى شيرين، وذلك بعد انفصالها عن مروان وتعترف شيرين لآدم بتعلقها به وعدم قدرتها على الابتعاد عنه، بعدما عرض عليها إذا كانت تريد وقتا للتفكير في علاقتهما.



مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12

وفي صباح اليوم التالي، تذهب شيربن إلى مكتب المحاماة الذي يعمل به آدم لتسليمه بدلة نظيفة بعد قضاء ليلته في الشركة وعدم قدرته على العودة إلى المنزل وتغيير ملابسه، ولكنها تفشل في الدخول للشركة، وتقابل ليلى (تارا عماد) وتطلب منها شيرين إيصال البدلة لآدم بدلاً منها.

مسلسل suits" بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، عصام عمر، يارا عزمى، لبنى ونس، عمرو جمال وضيوف الشرف أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، وفاء سالم، ليلى عز العرب، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وآخرين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، يضم 6 شخصيات هم زين ثابت (أسر ياسين)، آدم منصور (أحمد داود)، فريدة المسيرى (صبا مبارك)، كاميليا أشرف (ريم مصطفى)، ليلى رضوان (تارا عماد)، قدرى الزيات (محمد شاهين) ولكل واحد سماته المختلفة والمميزة عن الآخر وتكشف الأحداث طبيعة دور كل واحد منهم داخل المكتب.



مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 12



وفاء سالم فى مسلسل سوتس الحلقة 12



الفنانة وفاء سالم