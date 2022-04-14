هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لحملة محمد صلاح الجديدة لمكافحة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يضع الموسيقار هشام خرما الموسيقى التصويرية لأحدث حملات لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان.

ويقوم خرما بوضع بصمته الموسيقية في النسخة الجديدة من حملة محمد صلاح والتي تحمل اسم "إنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف لنشر التوعية اللازمة لمكافحة تناول المخدرات والتوصية بالعلاج من الإدمان.

وبدأت الحملة عرضها بشكل إعلان دعائي على مختلف القنوات التلفزيونية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من إخراج أحمد حسين وإنتاج شركة "ميديا هب" سعدي جوهر.