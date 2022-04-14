بعد عودته للعناية المركزة.. نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
كشف د.أحمد عبدالرحمن أبو زهرة "المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة"، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد خضوعه السبت الماضي لجراحة في الحوض اليمين، تحت إشراف الطاقم الطبي في مستشفى الجلاء العسكري.
د.أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الوالد حاليا في العناية المركزة، إذ عاد إليها أول أمس الثلاثاء، بسبب شعوره بالتعب عقب نقله إلى غرفة عادية يوم الإثنين الماضي".
وأضاف: "الحمد لله الحالة بدأت نسبيا في التحسن، والوعي بدأ فى العودة، شفاه الله وعافاه".
وكان نجل عبدالرحمن أبو زهرة، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن حالة والده: "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للأسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".
من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.
يذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي.