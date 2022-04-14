بعد عودته للعناية المركزة.. نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف د.أحمد عبدالرحمن أبو زهرة "المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة"، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد خضوعه السبت الماضي لجراحة في الحوض اليمين، تحت إشراف الطاقم الطبي في مستشفى الجلاء العسكري.

د.أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الوالد حاليا في العناية المركزة، إذ عاد إليها أول أمس الثلاثاء، بسبب شعوره بالتعب عقب نقله إلى غرفة عادية يوم الإثنين الماضي".

وأضاف: "الحمد لله الحالة بدأت نسبيا في التحسن، والوعي بدأ فى العودة، شفاه الله وعافاه".