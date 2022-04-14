ياسمين رئيس تثير الجدل بفيديو رومانسي بصحبة هادي الباجوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة ياسمين رئيس، الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو للقطات رومانسية تجمعها بطليقها المخرج هادي الباجوري، على نغمات أغنية la vie en rose للمطربة الفرنسية إديث بياف.

واكتفت "ياسمين" بالتعليق بوضع "قلوب" دون الكشف عن أية تفاصيل متعلقة بعودتهما.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري في فبراير الماضي، وعلقت آنذاك: "عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

يذكر أن آخر تعاون بين الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري فيلم "قمر 14" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وهو من بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، خالد أنور.