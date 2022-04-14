فن ومشاهير

ياسمين رئيس تثير الجدل بفيديو رومانسي بصحبة هادي الباجوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة ياسمين رئيس، الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو للقطات رومانسية تجمعها بطليقها المخرج هادي الباجوري، على نغمات أغنية la vie en rose للمطربة الفرنسية إديث بياف.

واكتفت "ياسمين" بالتعليق بوضع "قلوب" دون الكشف عن أية تفاصيل متعلقة بعودتهما.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري في فبراير الماضي، وعلقت آنذاك: "عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

يذكر أن آخر تعاون بين الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري فيلم "قمر 14" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وهو من بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، خالد أنور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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