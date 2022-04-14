مي كساب: "أخضع لعملية المرارة بعد عيد الفطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي كساب عن إجرائها عملية المرارة بعد عيد الفطر وانتهاء تصوير مسلسلها "أحلام سعيدة".

وأضافت مي خلال لقائها في برنامج "اتنين اتنين"، مع إيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي، إلى أنها ستعود لاستكمال الدايت للحفاظ على صحتها، وأنها تتخوف من موتها حتى لا تترك بناتها بمفردهم، مشيرة إلى أنها متخوفة من لحظة وفاة والدها لأنها ستكون الأصعب عليها.

وتحدثت مي عن ثنائية النجاح والفشل قائلة، إنها حينما تقدم عملا ناجحا لا تنام وتظل تبحث عن اسمها وعن تعليقات الجمهور عنه.

أما في حالة فشل أي عمل تواجه مي كساب نفسها بالحقيقة وتبحث عن أسباب عدم نجاحها، لكي تتفاداه في العمل المقبل، مشيرة إلى اهتمامها بآراء الجمهور والنقاد حتى لو كانت غير إيجابية.

وتابعت: "بيفرق معايا الشوية القليلين اللي متضايقين مني"، مشيرة إلى أن النقد البناء من شخص يرغب في تحسنك دائما سواء جمهور أو نقاد، كما أن التشجيع يفرق معها كثيرا و"بيطيرني في السما".

أما عن ثنائية التفاؤل والتشاؤم، قالت مي كساب لإنرجي، إنها متعقلة في هذا الأمر بشكل دائم إلى في بعض الحالات الاستثنائية التي تراجع نفسها فيها دائما ولا تتمادى.

أما عن الحب والكره، فقالت إنها أكثر شخص يظهر عليه علامات الحب والكره، وتعطي ردود فعل بوجهها تكشف عدم إعجابها بأي شخص"بيعرفوا على طول من بصتي".

ويعرض مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا الساعة 8:25 مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحا و10:50 صباحا على شاشة "On".

مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجوم يسرا، غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".