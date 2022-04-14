مشاهير ممنوعون من شراء سيارات “الحصان الجامح” مجددًا!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - من أكثر الأشياء المذهلة في امتلاك سيارة فيراري ليست السيارة نفسها بل عملية شرائها. لا يمكنك شراء سيارة فيراري جديدة فقط، مهما كان لديك من المال والسلطة والشهرة. وما قد لا تعلمه تم حظر العديد من النجوم ومنعوا من شراء سيارة فيراري جديدة.

الحصان الجامح

إن امتلاك سيارة فيراري ليس تجربة بقدر ما هو أسلوب حياة. حرص المُصنّع الإيطالي على وضع قواعد ملكية صارمة، ولا تزال سرية نسبيا، والالتزام بها حتى في مواجهة كافة الضغوطات.

أنت لا تملك سيارة فيراري، فيراري تمتلكك، هذا قول آخر من المحتمل أن تسمعه كلما تحدثت عن أي من السيارات الرياضية التي تم إصدارها بشارة الحصان الجامح. هذا لأن المصنع يختار عملائه بعناية، ولا يزال يعمل على مبدأ أنه على الرغم من جودة سياراتها، فإن الأشخاص الذين يقودونها لا يقلون أهمية عن الصورة العامة لهذه العلامة التجارية.

كريس هاريس

قبل أن يكتسب اعترافا عالميا كمقدم لبرنامج توب غير Top Gear في عصر ما بعد كلاركسون، كان كريس هاريس صحفي سيارات يحظى باحترام كبير، وقد أعرب أحيانا عن آرائه حول ما اعتبره ممارسات مشبوهة في الصناعة. في عام 2011، كتب مقالا يدين فيه نظام فيراري عدم السماح للصحفيين بمراجعة سياراتهم.

في الأساس، اتهمهم بانتهاك القواعد للتأكد من حصول سياراتهم دائما على أعلى التقييمات من المجلات والناشرين. ردت فيراري وادعت أن اتهاماته كانت خاطئة ومضللة، ثم قامت على الفور بمنع هاريس من الحصول على سيارة مستعارة أو من شراء إحدى سياراتها الجديدة.

كيم كارداشيان

يعتقد أن كيم كارداشيان كانت على قائمة فيراري السوداء لعدة سنوات. هذا على ما يبدو لأنها قبلت الحصان الجامح كهدية زفاف من محتال مالي معروف في عام 2011. من غير المعروف ما إذا كانت لا تزال ممنوعة من شراء واحدة، لأن فيراري لن تدلي ببيان علني بشأن هذا الشيء ومن غير المرجح أن تخبر كيم العالم بأنها رفضتها شركة سيارات وخاصة فيراري. ومع ذلك، نظرا لمدى صرامة فيراري مع قواعد صورتها، فمن المحتمل جدا أنها لا تزال على القائمة السوداء حتى اليوم.

جاستن بيبر

شائعة أخرى لم يتم تأكيدها أو نفيها رسميا وهي أن نجم البوب ​الشهير ​جاستين بيبر ممنوع من وكلاء فيراري بفضل تداعيات الليلة التي كان فيها مخمورا. في عام 2016، فقد بيبر سيارته المعدلة 458 ايطاليا بعد أمسية أمضاها في الحفلات في لوس أنجلوس. حيث أوقف السيارة مع عامل في مكان ما لكنه ضاع لدرجة أنه لا يستطيع تذكر المكان الذي أوقفها فيه، واستغرق أحد مساعديه ثلاثة أسابيع كاملة للعثور على السيارة في ساحة انتظار فندق فخم. لم تعلق فيراري رسميا على الحادث، لكن التقارير تقول أنه كان كافيا لوضعه على قائمة الممنوعين مدى الحياة من امتلاك سيارة من علامتها.

50 سنت

المغني الامريكي 50 سنت الشهير الذي كان يمتلك سيارة فيراري 488، كانت شكواه تجاه الشركة لاذعة حيث قام بتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث وصف السيارة بوصف غريب ومثير للريبة، ذلك بسبب مشكلة حدثت معه واضطر لقطر سيارة فيراري امام اعين الجميع.

هذه الخطوة اثارت استياء الشركة بسبب تاثيره على سمعتها، وهذا ما جعل فيراري بوضعه على اللائحة السوداء من قبل فيراري، ومنع من شراء سيارة فيراري جديدة.

نيكولاس كيج

كسب الممثل نيكولاس كيج منذ فترة طويلة ثروة على مدار حياته، لكن يقال إنه فجر كل ذلك في مرحلة ما. كانت سلسلة أفلامه الناجحة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قد أكسبته الملايين، وأنفق الكثير من تلك الأموال على مجموعة سيارات واسعة النطاق، بما في ذلك فيراري إنزو بقيمة مليون دولار في عام 2003.

بحلول عام 2009، تعرض للإفلاس وأجبر على بيع جميع ممتلكاته وسياراته أو مواجهة الإفلاس. هذا يعني أنه كان لابد من بيع جميع سيارات فيراري الثمينة الخاصة به في المزاد، وهو ما لم تكن العلامة التجارية راضية عنه على الإطلاق. وبحسب ما ورد منعوه من شراء سيارة جديدة مدى الحياة لأنهم يعتقدون أن هذه الخطوة أضرت بعلامتهم التجارية.