نجم عربي جديد يجذب أنظار برشلونة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف تقرير صحفي ألماني، أن برشلونة يضع عينه على صفقة جديدة، تتعلق بلاعب عربي، لإتمامها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيسر، يمكنه منافسة جوردي ألبا في الموسم المقبل، لذلك اتجه إلى الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبحسب صحيفة “سبورت 1” الألمانية، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الجزائري رامي بن سبعيني صاحب الـ26 عاما، والذي ينتهي عقده مع مونشنجلادباخ في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة: “بوروسيا مونشنجلادباخ قد يوافق على رحيل بن سبعيني في الصيف، لكسب بعض المال من بيعه، مع العلم أن بوروسيا دورتموند يحاول ضمه أيضًا”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة التي تدير أعمال رامي بن سبعيني، هي نفس الشركة التي تعمل مع ثنائي برشلونة فرينكي دي يونج ومارتن برايثوايت، ولذلك ستسعى إدارة البارسا لاستغلال العلاقة الطيبة معهم لحسم الصفقة.

وأفاد التقرير، أن قيمة الصفقة المالية لن تكون مرتفعة للغاية، لا سيما وأن عقد بن سبعيني ينتهي في العام المقبل.