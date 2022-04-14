مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أسفرت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عن تأهل ريال مدريد وفياريال الإسبانيين ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي بالفوز ذهابا في لندن بنتيجة 3-1 والخسارة على ملعبه بنتيجة 2- 3.

وفاز فياريال على ضيفه بايرن ميونخ لألماني بهدف، قبل أن يتعادل إيابا بهدف، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل بدون أهداف مع مضيفه أتليتيكو مدريد في مباراة متوترة الأربعاء.

واستفاد فريق المدرب بيب جوارديولا، وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، من فوزه 1-صفر ذهابا على أرضه.

وتعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وبلغ ليفربول قبل النهائي بعد فوزه 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة رغم إجراء الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق 7 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022؟

ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

المواجهة- مانشستر سيتي × ريال مدريد – ليفربول × فياريال

الذهاب 26 – 27 أبريل 2022

الإياب 3 – 4 مايو 2022