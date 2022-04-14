برشلونة يتلقى مفاجأة غير متوقعة قبل مباراة الحسم بالدوري الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 1:39 مساءً

يأمل فريق برشلونة الإسباني مواصلة عروضه القوية، حيث يستعد لمباراة الحسم، عندما يستضيف آينتراخت فرانكفورت الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، لكنه تلقى مفاجأة غير متوقعة.

وحسب تقارير محلية فإن جماهير نادي آينتراخت فرانكفورت غزت مدينة برشلونة الإسبانية بـ30 ألف مشجع قبل المباراة الحاسمة، رغم أن المقاعد المخصصة لها في الملعب لا تتجاوز 5000 مقعد.

وعاد برشلونة بتعادل 1-1 من ملعب فرانكفورت قبل أسبوع من الآن في ذهاب ربع نهائي اليوربا ليج، لتكون مواجهة الليلة هي الحاسمة في صدام الفريقين.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن حصة فرانكفورت في المباراة التي ستقام بملعب كامب نو تبلغ 5000 تذكرة،، لكن رغم ذلك بدأت الجماهير بالتوافد للمدينة بكثرة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، تواجد في شوارع المدينة الكتالونية 30 ألف من مشجعي أتلتيكو، من أجل دعم الفريق الألماني في سعيه للتأهل لنصف النهائي الأوروبي.

ويؤمن جمهور فرانكفورت بأن فريقهم لا يزال لديه أمل للتأهل لنصف النهائي رغم عدم تحقيق الفوز في ألمانيا ذهاباً.

يذكر أن الفائز من لقاء البارسا وفرانكفورت سيصطدم في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة وست هام الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.