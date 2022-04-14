ترف باذخ وأناقة خيالية..شاهدوا حديقة فيلا ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة الكبيرة.. فيها حوضان سباحة!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 12:50 مساءً - للمرة الأولى على الإطلاق، يتمّ الكشف عن حديقة فيلا ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة حيث اعتبرها البعض أنّها خيالية ومترفة.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي«إنستجرام»، كشفت فيها عن حديقة منزلها الكبيرة من شرفة غرفتها.

وتظهر الحديقة المنسقة، ويبدو ان ياسمين وزوجها رجل الاعمال ​أحمد أبو هشيمة​ يهتمان بالجزء الخارجي من بيتهما وبالفناء الخلفي للفيلا التي يقطنان فيها، ويظهر في الصورة حوضان للسباحة، ما يعني ان الحديقة كبيرة جدًا.

ستوري “ياسمين صبري” عبر انستغرام

يُذكر ان شائعات انفصال الثنائي طاردتهما قبل فترة، الا انهما نفياها بطريقة غير مباشرة، عبر نشر صور من نفس الأماكن، اي انهما مع بعضهما البعض.

ياسمين صبري ثاني ضحايا رامز جلال في «رامز موفي ستار»

من ناحية أخرى، حلّت الفنانة المصرية ياسمين صبري كضحية مع رامز جلال في ثاني حلقات برنامج المقالب الذي حمل هذا العام اسم “رامز موفي ستار.

رامز جلال غير من أسلوبه خلال حلقة ياسمين صبري حيث تحولت إلى غزل وذلك بدلًا من سخريته المعتادة من ضيوف حلقات برنامجه.

واستطاعت أن تفرض شروطها على رامز جلال، حيث رفضت وضع الشعر المستعار الذي يطلب من الضيوف ارتداؤه، وأصرّت على الظهور بشعرها.

وخلال المقلب، سيطرت حالة من الفزع على الفنانة ياسمين صبري، خاصة بعدما تعرضت لضغوط كبيرة بعد توقف العربة على حافة الجسر، و ظهور التمساح، بالإضافة إلى محاولات رامز جلال لإخــافتها بالثـعبان.

بإطلالة خلابة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بالفورمال

هذا ونشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية بدلة باللون الأبيض، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، واضعة بعض الاكسسوارات باللون الفضي.

وخطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار، برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، مرتدية شيميز جينز أنيق، مع بنطال جينز كشف عن جمالها.

ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها الكاجوال، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.

وظهرت ياسمين صبري بلمسات جمالية بسيطة، حيث وضعت أحمر الشفاه اللامع الذي يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل بانسيابية تخطف الأنظار.

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