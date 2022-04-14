شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تعلن عودتها لزوجها هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة ياسمين رئيس الجميع بعودتها لزوجها مرة أخرى المخرج هادى الباجوى، بعدما أعلنت طلاقهما فى 22 فبراير الماضى.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو مجمعا لصورها مع زوجها هادى الباجورى على أنغام أغنية La Vie En Rose الرومانسية، ولم تعلق ياسمين رئيس على الفيديو واكتفت بإيموجى قلوب حمراء.

وفى 22 فبراير الماضى أعلنت النجمة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، مستعينة بسورة البقرة وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، مستشهدة بآية قرانية تقول ﷽ "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

قصة حب عاشتها النجمة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادى الباجورى، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل "عرض خاص" وكان اللقاء الأول، ثم تزوجوا ودام الزواج أكثر من 11 سنة.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم"، عام 2016 تحدثت عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، في فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وبعد ذلك الحب الدائم

وقالت ياسمين "من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له أنا عارفة إني هتجوزك".