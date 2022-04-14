شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: سامية الإتربي وسميحة أيوب ونضال الأحمدية مرجعيتى فى "ملف سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة علي برنامج "قعدة مسلسلات" مع علي الكشوطي وسارة صلاح علي تلفزيون الخليج 365، حيث قالت إن مراجع شخصيتها إلهام النجار في مسلسل ملف سري، كانت سامية الاتربي بملابسها المميزة بمساعدة الاستايلست سعيد رمزي، والفنانة سميحة أيوب بطبقة صوتها، وطريقة إدارة نضال الأحمدية لعملها كرئيس تحرير.

وأشارت مادلين طبر، إلى أنها تخنت نفسها، من أجل الشخصية خاصة أنها أم لهاني سلامة ونضال الشافعي وجدة أيضا.

مسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم مادلين طبر شخصية إلهام النجار فهى شخصية مصرية وأم حنينة وبفضل ثقافتها وعملها كإعلامية لديها وجهة نظر استطاعت من خلالها مساعدة أبناءها، وتدور أحداث المسلسل في 2013 ، الذي وقف فيها قضاة مصر بوجهة العديد من الأعداء والمسلسل يظهر بطولة وعظمة القضاء المصري وكذلك دور الإعلام.



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح



مادلين طبر مع علي الكشوطي وسارة صلاح