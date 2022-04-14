شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 12.. أحمد داود يسرق إحدى القضايا وصبا مبارك تمنحه مكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورط المحامي آدم منصور (أحمد داود) في جريمة سرقة خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل سوتس بالعربي، بعدما حاول الوصول إلى ملفات قضية موجودة لدى مكتب محاماة آخر، ولكن أنقذه كالعادة زين ثابت (آسر ياسين)، كما شاهد قدري (محمد شاهين) آدم ويجتمع بالمحامين ويشاهدون فيديو له مع فتاة بالمكتب وهى تضربه، الأمر الذي دفع قدري للشجار مع آدم حتى مسح الفيديو.

وبدأت شكوك فريدة (صبا مبارك) تنصب حول آدم بعد خطئه أمام أحد العملاء، ولكنها منحته مكافأة بعدما اكتشف أخطاء إحدى عملاء المكتب، وانتهت الحلقة بمحاولة قدري الإيقاع بين شيرين (يارا عزمي) وآدم، وذلك بعدما شاهدهما في المكتب ولاحظ بينهما مشاعر حب.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.